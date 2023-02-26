Путенкова Ксения Исидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.08.1871
Дочь: Ульяния Николаева
Отец ребёнка: Путенков Николай Федосов
Рождение ребёнка
03.03.1874
Сын: Путенков Алексей ст
Отец ребёнка: Путенков Николай Федосов
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Путенков Николай Федосов
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Путенков Николай Федосов
Рождение ребёнка
13.03.1881
Сын: Путенков Алексей Николаев
Отец ребёнка: Путенков Николай Федосов
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Гликерия Николаева
Отец ребёнка: Путенков Николай Федосов
Смерть
Неизвестно