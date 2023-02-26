Путенкова Ксения Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путенкова Ксения Исидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Исидор

Мать: ?

Рождение ребёнка
14.08.1871

Дочь: Ульяния Николаева

Отец ребёнка: Путенков Николай Федосов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1874

Сын: Путенков Алексей ст

Отец ребёнка: Путенков Николай Федосов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Путенков Николай Федосов

Рождение ребёнка
1879

Сын: Путенков Нил Николаев

Отец ребёнка: Путенков Николай Федосов

Рождение ребёнка
13.03.1881

Сын: Путенков Алексей Николаев

Отец ребёнка: Путенков Николай Федосов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Гликерия Николаева

Отец ребёнка: Путенков Николай Федосов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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