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Филипп Федосиев

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Место рождения

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Федос (Федот) Сергеев

Мать: Параскева Герасимова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.11.1873

Жена: Ефросиния Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1875

Дочь: Матрона Филиппова

Мать ребёнка: Ефросиния Егорова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1877

Дочь: Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: Ефросиния Егорова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Яков Филиппов

Мать ребёнка: Ефросиния Егорова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1883

Дочь: Ксения Филиппова

Мать ребёнка: Ефросиния Егорова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1884

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Ефросиния Егорова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1886

Дочь: Татьяна Филиппова

Мать ребёнка: Ефросиния Егорова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1891

Сын: Георгий Филиппов

Мать ребёнка: Ефросиния Егорова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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