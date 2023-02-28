Филипп Федосиев
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Федос (Федот) Сергеев
Мать: Параскева Герасимова
Бракосочетание
04.11.1873
Жена: Ефросиния Егорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1875
Дочь: Матрона Филиппова
Мать ребёнка: Ефросиния Егорова
Рождение ребёнка
21.02.1877
Дочь: Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: Ефросиния Егорова
Рождение ребёнка
1879
Сын: Яков Филиппов
Мать ребёнка: Ефросиния Егорова
Рождение ребёнка
18.01.1883
Дочь: Ксения Филиппова
Мать ребёнка: Ефросиния Егорова
Рождение ребёнка
12.06.1884
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Ефросиния Егорова
Рождение ребёнка
04.01.1886
Дочь: Татьяна Филиппова
Мать ребёнка: Ефросиния Егорова
Рождение ребёнка
22.03.1891
Сын: Георгий Филиппов
Мать ребёнка: Ефросиния Егорова
Смерть
Неизвестно