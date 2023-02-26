Ефросиния Егорова
Место рожденияд.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.06.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1855
Отец: Егор (Леонов)
Мать: Анна Маркова
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1873
Муж: Филипп Федосиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1875
Дочь: Матрона Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Федосиев
Рождение ребёнка
21.02.1877
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Федосиев
Рождение ребёнка
1879
Сын: Яков Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Федосиев
Рождение ребёнка
18.01.1883
Дочь: Ксения Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Федосиев
Рождение ребёнка
12.06.1884
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Федосиев
Рождение ребёнка
04.01.1886
Дочь: Татьяна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Федосиев
Рождение ребёнка
22.03.1891
Сын: Георгий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Федосиев
Смерть
Неизвестно