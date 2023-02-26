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Ефросиния Егорова

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Место рождения

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.06.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1855

Отец: Егор (Леонов)

Мать: Анна Маркова

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1873

Муж: Филипп Федосиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1875

Дочь: Матрона Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Федосиев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1877

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Федосиев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Яков Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Федосиев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1883

Дочь: Ксения Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Федосиев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1884

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Федосиев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1886

Дочь: Татьяна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Федосиев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1891

Сын: Георгий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Федосиев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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