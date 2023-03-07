Егор (Леонов)
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кислаков Леон (Лукьянов)
Мать: Марфа Никитина
Бракосочетание
07.02.1846
Жена: Анна Маркова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1847
Сын: Яков Егоров
Мать ребёнка: Анна Маркова
Рождение ребёнка
22.01.1852
Сын: Климент Егоров
Мать ребёнка: Анна Маркова
Рождение ребёнка
10.02.1854
Дочь: Марина Георгиева
Мать ребёнка: Анна Маркова
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1855
Дочь: Ефросиния Егорова
Мать ребёнка: Анна Маркова
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1858
Дочь: Мария Егорова
Мать ребёнка: Анна Маркова
Рождение ребёнка
24.03.1860
Сын: Гавриил Егоров
Мать ребёнка: Анна Маркова
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Матрона Егорова
Мать ребёнка: Анна Маркова
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864
Сын: Нестор Егоров
Мать ребёнка: Анна Маркова
Смерть
Неизвестно