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Егор (Леонов)

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Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кислаков Леон (Лукьянов)

Мать: Марфа Никитина

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.02.1846

Жена: Анна Маркова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1847

Сын: Яков Егоров

Мать ребёнка: Анна Маркова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1852

Сын: Климент Егоров

Мать ребёнка: Анна Маркова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1854

Дочь: Марина Георгиева

Мать ребёнка: Анна Маркова

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1855

Дочь: Ефросиния Егорова

Мать ребёнка: Анна Маркова

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1858

Дочь: Мария Егорова

Мать ребёнка: Анна Маркова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1860

Сын: Гавриил Егоров

Мать ребёнка: Анна Маркова

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Матрона Егорова

Мать ребёнка: Анна Маркова

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864

Сын: Нестор Егоров

Мать ребёнка: Анна Маркова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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