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Марфа Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

22.09.1850

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1819

Дочь: Анастасия Леонова

Отец ребёнка: Кислаков Леон (Лукьянов)

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1821

Сын: Василий Леонов

Отец ребёнка: Кислаков Леон (Лукьянов)

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1824

Сын: Ермил Леонов

Отец ребёнка: Кислаков Леон (Лукьянов)

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кислаков Фёдор Леонтиев

Отец ребёнка: Кислаков Леон (Лукьянов)

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Егор (Леонов)

Отец ребёнка: Кислаков Леон (Лукьянов)

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кислаков Василий Леонов

Отец ребёнка: Кислаков Леон (Лукьянов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислаков Леон (Лукьянов)

Смерть
22.09.1850
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
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