Марфа Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти22.09.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1819
Дочь: Анастасия Леонова
Отец ребёнка: Кислаков Леон (Лукьянов)
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1821
Сын: Василий Леонов
Отец ребёнка: Кислаков Леон (Лукьянов)
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1824
Сын: Ермил Леонов
Отец ребёнка: Кислаков Леон (Лукьянов)
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Кислаков Леон (Лукьянов)
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Егор (Леонов)
Отец ребёнка: Кислаков Леон (Лукьянов)
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Кислаков Леон (Лукьянов)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.1850
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.