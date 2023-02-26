Кислаков Фёдор Леонтиев
Место рожденияд.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Кислаков Леон (Лукьянов)
Мать: Марфа Никитина
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1843
Жена: Домника Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.12.1844
Сын: Стефан Фёдоров
Мать ребёнка: Домника Семёнова
Рождение ребёнка
10.07.1848
Сын: Михаил Фёдоров
Мать ребёнка: Домника Семёнова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Домника Семёнова
Рождение ребёнка
05.03.1854
Дочь: Дария 2-я
Мать ребёнка: Домника Семёнова
Рождение ребёнка
05.03.1854
Дочь: Дария 1-я
Мать ребёнка: Домника Семёнова
Рождение ребёнка
04.02.1856
Сын: Фёдор Фёдоров
Мать ребёнка: Домника Семёнова
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно