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Кислаков Фёдор Леонтиев

Место рождения

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кислаков Леон (Лукьянов)

Мать: Марфа Никитина

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1843

Жена: Домника Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.12.1844

Сын: Стефан Фёдоров

Мать ребёнка: Домника Семёнова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1848

Сын: Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Домника Семёнова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кислаков Иоанн Фёдоров

Мать ребёнка: Домника Семёнова

Рождение ребёнка
05.03.1854

Дочь: Дария 2-я

Мать ребёнка: Домника Семёнова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1854

Дочь: Дария 1-я

Мать ребёнка: Домника Семёнова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1856

Сын: Фёдор Фёдоров

Мать ребёнка: Домника Семёнова

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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