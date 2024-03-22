Домника Семёнова
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти06.04.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Семён (Евсигнеев)
Мать: Мария Георгиева
Бракосочетание
10.02.1843
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.12.1844
Сын: Стефан Фёдоров
Отец ребёнка: Кислаков Фёдор Леонтиев
Рождение ребёнка
10.07.1848
Сын: Михаил Фёдоров
Отец ребёнка: Кислаков Фёдор Леонтиев
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Кислаков Фёдор Леонтиев
Рождение ребёнка
05.03.1854
Дочь: Дария 2-я
Отец ребёнка: Кислаков Фёдор Леонтиев
Рождение ребёнка
05.03.1854
Дочь: Дария 1-я
Отец ребёнка: Кислаков Фёдор Леонтиев
Рождение ребёнка
04.02.1856
Сын: Фёдор Фёдоров
Отец ребёнка: Кислаков Фёдор Леонтиев
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.04.1875
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.