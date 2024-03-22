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Домника Семёнова

Место рождения

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1823

Дата смерти

06.04.1875

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Семён (Евсигнеев)

Мать: Мария Георгиева

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1843

Муж: Кислаков Фёдор Леонтиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.12.1844

Сын: Стефан Фёдоров

Отец ребёнка: Кислаков Фёдор Леонтиев

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1848

Сын: Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Кислаков Фёдор Леонтиев

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кислаков Иоанн Фёдоров

Отец ребёнка: Кислаков Фёдор Леонтиев

Рождение ребёнка
05.03.1854

Дочь: Дария 2-я

Отец ребёнка: Кислаков Фёдор Леонтиев

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1854

Дочь: Дария 1-я

Отец ребёнка: Кислаков Фёдор Леонтиев

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1856

Сын: Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Кислаков Фёдор Леонтиев

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.04.1875
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
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