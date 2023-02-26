Мария Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Георгиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

20.05.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1798

Сын: Яков Семёнов

Отец ребёнка: Семён (Евсигнеев)

д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
28.07.1801

Сын: Прохор Семёнов

Отец ребёнка: Семён (Евсигнеев)

д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
01.09.1807

Сын: Семён Семёнов

Отец ребёнка: Семён (Евсигнеев)

Смерть
20.05.1808
д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Устиния Семёнова

Отец ребёнка: Семён (Евсигнеев)

Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Ермолай Семёнов

Отец ребёнка: Семён (Евсигнеев)

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Домника Семёнова

Отец ребёнка: Семён (Евсигнеев)

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
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