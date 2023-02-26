Мария Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти20.05.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1798
Сын: Яков Семёнов
Отец ребёнка: Семён (Евсигнеев)
д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
28.07.1801
Сын: Прохор Семёнов
Отец ребёнка: Семён (Евсигнеев)
д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
01.09.1807
Сын: Семён Семёнов
Отец ребёнка: Семён (Евсигнеев)
Смерть
20.05.1808
д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Устиния Семёнова
Отец ребёнка: Семён (Евсигнеев)
Рождение ребёнка
До 1818
Сын: Ермолай Семёнов
Отец ребёнка: Семён (Евсигнеев)
Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Домника Семёнова
Отец ребёнка: Семён (Евсигнеев)
Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд