Устиния Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти05.02.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Семён (Евсигнеев)
Мать: Мария Георгиева
Рождение ребёнка
28.11.1842
Дочь: Анна Антонова
Отец ребёнка: Антоний Петров
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843
Сын: Феофан Антонов
Отец ребёнка: Антоний Петров
Рождение ребёнка
27.03.1848
Сын: Кирилл Антонов
Отец ребёнка: Антоний Петров
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антоний Петров
Смерть
05.02.1871
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.