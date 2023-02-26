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Устиния Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

05.02.1871

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Семён (Евсигнеев)

Мать: Мария Георгиева

Рождение ребёнка
28.11.1842

Дочь: Анна Антонова

Отец ребёнка: Антоний Петров

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843

Сын: Феофан Антонов

Отец ребёнка: Антоний Петров

Рождение ребёнка
27.03.1848

Сын: Кирилл Антонов

Отец ребёнка: Антоний Петров

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоний Петров

Смерть
05.02.1871
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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