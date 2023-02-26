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Семён (Евсигнеев)

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Место рождения

д.Юшково ( Ночевки ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1781

Дата смерти

03.05.1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Юшково ( Ночевки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1798

Сын: Яков Семёнов

Мать ребёнка: Мария Георгиева

д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
28.07.1801

Сын: Прохор Семёнов

Мать ребёнка: Мария Георгиева

д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
01.09.1807

Сын: Семён Семёнов

Мать ребёнка: Мария Георгиева

Бракосочетание
27.05.1808

Жена: София Савельева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.09.1809

Сын: Корнилий Семёнов

Мать ребёнка: София Савельева

д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Устиния Семёнова

Мать ребёнка: Мария Георгиева

Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Ермолай Семёнов

Мать ребёнка: Мария Георгиева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1819

Сын: Василий Семёнов

Мать ребёнка: София Савельева

д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Домника Семёнова

Мать ребёнка: Мария Георгиева

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
03.05.1834
д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
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