Семён (Евсигнеев)
Место рожденияд.Юшково ( Ночевки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1781
Дата смерти03.05.1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Юшково ( Ночевки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1798
Сын: Яков Семёнов
Мать ребёнка: Мария Георгиева
д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
28.07.1801
Сын: Прохор Семёнов
Мать ребёнка: Мария Георгиева
д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
01.09.1807
Сын: Семён Семёнов
Мать ребёнка: Мария Георгиева
Бракосочетание
27.05.1808
Жена: София Савельева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.09.1809
Сын: Корнилий Семёнов
Мать ребёнка: София Савельева
д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Устиния Семёнова
Мать ребёнка: Мария Георгиева
Рождение ребёнка
До 1818
Сын: Ермолай Семёнов
Мать ребёнка: Мария Георгиева
Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1819
Сын: Василий Семёнов
Мать ребёнка: София Савельева
д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Домника Семёнова
Мать ребёнка: Мария Георгиева
Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
03.05.1834
д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.