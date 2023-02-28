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Ермолай Семёнов

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Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: Семён (Евсигнеев)

Мать: Мария Георгиева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1837

Дочь: Елизавета Ермолаева

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1839

Дочь: Евдокия Ермолаева

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Пелагия Ермолаева

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1844

Дочь: Матрона Ермолаева

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1846

Сын: Елисеев Елисей Ермолаев

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1849

Дочь: Дария Ермолаева

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Фёдор Ермолаев

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1854

Сын: Ефимий Ермолаев

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1856

Дочь: Дарья Ермолаева

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1857

Дочь: Ефросиния Ермолаева

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Сергеева

Смерть
Неизвестно
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