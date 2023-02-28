Ермолай Семёнов
Место рождения
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: Семён (Евсигнеев)
Мать: Мария Георгиева
Рождение ребёнка
01.09.1837
Дочь: Елизавета Ермолаева
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
26.07.1839
Дочь: Евдокия Ермолаева
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Пелагия Ермолаева
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
21.03.1844
Дочь: Матрона Ермолаева
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1846
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
05.03.1849
Дочь: Дария Ермолаева
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Фёдор Ермолаев
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
23.12.1854
Сын: Ефимий Ермолаев
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1856
Дочь: Дарья Ермолаева
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
22.09.1857
Дочь: Ефросиния Ермолаева
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Сергеева
Смерть
Неизвестно