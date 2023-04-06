Пелагия Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагия Ермолаева

Пелагия Ермолаева

avatar

Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1841

Дата смерти

17.07.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Ермолай Семёнов

Мать: Анастасия Сергеева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1857

Муж: Василий Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.12.1871

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: Василий Кодратов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Прокопий Васильев

Отец ребёнка: Василий Кодратов

Рождение ребёнка
22.11.1875

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Василий Кодратов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1877

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Василий Кодратов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1880

Сын: Семён Васильев

Отец ребёнка: Василий Кодратов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1881

Сын: Никанор Васильев

Отец ребёнка: Василий Кодратов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
17.07.1899
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close