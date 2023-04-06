Пелагия Ермолаева
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти17.07.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Ермолай Семёнов
Мать: Анастасия Сергеева
Бракосочетание
28.10.1857
Муж: Василий Кодратов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.12.1871
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: Василий Кодратов
Рождение ребёнка
1873
Сын: Прокопий Васильев
Отец ребёнка: Василий Кодратов
Рождение ребёнка
22.11.1875
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Василий Кодратов
Рождение ребёнка
27.04.1877
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Василий Кодратов
Рождение ребёнка
03.02.1880
Сын: Семён Васильев
Отец ребёнка: Василий Кодратов
Рождение ребёнка
27.07.1881
Сын: Никанор Васильев
Отец ребёнка: Василий Кодратов
Смерть
17.07.1899