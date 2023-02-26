Матрона Ермолаева
Место рожденияд.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.03.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1844
Отец: Ермолай Семёнов
Мать: Анастасия Сергеева
д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1861
Муж: Лука Еремеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Артемий Лукин
Отец ребёнка: Лука Еремеев
Рождение ребёнка
1871
Сын: Косьма Лукин
Отец ребёнка: Лука Еремеев
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Васса Лукина
Отец ребёнка: Лука Еремеев
Рождение ребёнка
19.01.1874
Дочь: Ксения Лукина
Отец ребёнка: Лука Еремеев
Рождение ребёнка
1875
Сын: Андрей Лукин
Отец ребёнка: Лука Еремеев
Рождение ребёнка
1876
Сын: Михаил Лукин
Отец ребёнка: Лука Еремеев
Рождение ребёнка
1879
Сын: Захарий Лукин
Отец ребёнка: Лука Еремеев
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Васса Лукина
Отец ребёнка: Лука Еремеев
Рождение ребёнка
?.05.1882
Сын: Фёдор Лукин
Отец ребёнка: Лука Еремеев
Рождение ребёнка
?.05.1886
Сын: Мокий Лукин
Отец ребёнка: Лука Еремеев
Смерть
Неизвестно