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Матрона Ермолаева

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Место рождения

д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.03.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1818 г.р.

Мать

До 1818 г.р.

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1844

Отец: Ермолай Семёнов

Мать: Анастасия Сергеева

д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1861

Муж: Лука Еремеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Артемий Лукин

Отец ребёнка: Лука Еремеев

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Сын: Косьма Лукин

Отец ребёнка: Лука Еремеев

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Васса Лукина

Отец ребёнка: Лука Еремеев

Рождение ребёнка
19.01.1874

Дочь: Ксения Лукина

Отец ребёнка: Лука Еремеев

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Андрей Лукин

Отец ребёнка: Лука Еремеев

Рождение ребёнка
1876

Сын: Михаил Лукин

Отец ребёнка: Лука Еремеев

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Захарий Лукин

Отец ребёнка: Лука Еремеев

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Васса Лукина

Отец ребёнка: Лука Еремеев

Рождение ребёнка
?.05.1882

Сын: Фёдор Лукин

Отец ребёнка: Лука Еремеев

Рождение ребёнка
?.05.1886

Сын: Мокий Лукин

Отец ребёнка: Лука Еремеев

Смерть
Неизвестно
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