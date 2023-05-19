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Михаил Лукин

Место рождения

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Лука Еремеев

Мать: Матрона Ермолаева

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.11.1902

Жена: Евдокия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1903

Дочь: Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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