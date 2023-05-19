Михаил Лукин
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Лука Еремеев
Мать: Матрона Ермолаева
Бракосочетание
04.11.1902
Жена: Евдокия Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1903
Дочь: Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Смерть
Неизвестно