Лука Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лука Еремеев

Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.02.1838

Дата смерти

06.05.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1838

Отец: Байшев Ермолай (Еремей) Андреев

Мать: Байшева Ирина Никитина

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1861

Жена: Матрона Ермолаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Артемий Лукин

Мать ребёнка: Матрона Ермолаева

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Сын: Косьма Лукин

Мать ребёнка: Матрона Ермолаева

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Васса Лукина

Мать ребёнка: Матрона Ермолаева

Рождение ребёнка
19.01.1874

Дочь: Ксения Лукина

Мать ребёнка: Матрона Ермолаева

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1874
бессрочно-отпускной по билету рядовой
Рождение ребёнка
1875

Сын: Андрей Лукин

Мать ребёнка: Матрона Ермолаева

Рождение ребёнка
1876

Сын: Михаил Лукин

Мать ребёнка: Матрона Ермолаева

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Захарий Лукин

Мать ребёнка: Матрона Ермолаева

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Васса Лукина

Мать ребёнка: Матрона Ермолаева

Рождение ребёнка
?.05.1882

Сын: Фёдор Лукин

Мать ребёнка: Матрона Ермолаева

Рождение ребёнка
?.05.1886

Сын: Мокий Лукин

Мать ребёнка: Матрона Ермолаева

Смерть
06.05.1888
Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
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