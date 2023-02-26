Лука Еремеев
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.02.1838
Дата смерти06.05.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1838
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1861
Жена: Матрона Ермолаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Артемий Лукин
Мать ребёнка: Матрона Ермолаева
Рождение ребёнка
1871
Сын: Косьма Лукин
Мать ребёнка: Матрона Ермолаева
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Васса Лукина
Мать ребёнка: Матрона Ермолаева
Рождение ребёнка
19.01.1874
Дочь: Ксения Лукина
Мать ребёнка: Матрона Ермолаева
Военная служба
1874
бессрочно-отпускной по билету рядовой
Рождение ребёнка
1875
Сын: Андрей Лукин
Мать ребёнка: Матрона Ермолаева
Рождение ребёнка
1876
Сын: Михаил Лукин
Мать ребёнка: Матрона Ермолаева
Рождение ребёнка
1879
Сын: Захарий Лукин
Мать ребёнка: Матрона Ермолаева
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Васса Лукина
Мать ребёнка: Матрона Ермолаева
Рождение ребёнка
?.05.1882
Сын: Фёдор Лукин
Мать ребёнка: Матрона Ермолаева
Рождение ребёнка
?.05.1886
Сын: Мокий Лукин
Мать ребёнка: Матрона Ермолаева
Смерть
06.05.1888