Косьма Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосьма Лукин

Косьма Лукин

Место рождения

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Лука Еремеев

Мать: Матрона Ермолаева

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.02.1897

Жена: Елена Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1898

Сын: Григорий Косьмин

Мать ребёнка: Елена Филиппова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1898
солдат
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Павел Косьмин

Мать ребёнка: Елена Филиппова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close