Косьма Лукин
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Лука Еремеев
Мать: Матрона Ермолаева
Бракосочетание
07.02.1897
Жена: Елена Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1898
Сын: Григорий Косьмин
Мать ребёнка: Елена Филиппова
Военная служба
1898
солдат
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Павел Косьмин
Мать ребёнка: Елена Филиппова
Смерть
Неизвестно