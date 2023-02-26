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Елена Филиппова

Место рождения

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

До 1858 г.р.

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Филипп Иванов

Мать: Ксения Иванова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1897

Муж: Косьма Лукин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1898

Сын: Григорий Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Лукин

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Павел Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Лукин

Смерть
Неизвестно
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