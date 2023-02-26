Елена Филиппова
Место рожденияд.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Филипп Иванов
Мать: Ксения Иванова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1897
Муж: Косьма Лукин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1898
Сын: Григорий Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Лукин
Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Павел Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Лукин
Смерть
Неизвестно