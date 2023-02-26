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Ксения Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1876

Дочь: Мелания Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

д.Новосельцы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Елена Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1881

Сын: Иосиф Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1884

Сын: Пётр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1886

Сын: Семён Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1889

Дочь: Евфросиния Иоаннова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1891

Дочь: Гликерия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1894

Сын: Иван Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1897

Дочь: Матрона Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Иванов

Смерть
Неизвестно
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