Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1876
Дочь: Мелания Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
д.Новосельцы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Елена Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1881
Сын: Иосиф Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1884
Сын: Пётр Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1886
Сын: Семён Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1889
Дочь: Евфросиния Иоаннова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1891
Дочь: Гликерия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1894
Сын: Иван Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1897
Дочь: Матрона Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Иванов
Смерть
Неизвестно