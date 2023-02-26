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Пётр Филиппов

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Место рождения

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.06.1884

Дата смерти

15.02.1885

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

До 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1884

Отец: Филипп Иванов

Мать: Ксения Иванова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.02.1885
д.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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