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Филипп Иванов

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Место рождения

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.01.1857

Дата смерти

03.04.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1857

Отец: Иван Прохоров

Мать: Анастасия Филиппова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1876

Дочь: Мелания Филиппова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Новосельцы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Елена Филиппова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1881

Сын: Иосиф Филиппов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1884

Сын: Пётр Филиппов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1886

Сын: Семён Филиппов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1889

Дочь: Евфросиния Иоаннова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1891

Дочь: Гликерия Филиппова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1894

Сын: Иван Филиппов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1897

Дочь: Матрона Филиппова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Иванова

Смерть
03.04.1904
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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