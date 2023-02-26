Филипп Иванов
Место рожденияд.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.01.1857
Дата смерти03.04.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1857
Отец: Иван Прохоров
Мать: Анастасия Филиппова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1876
Дочь: Мелания Филиппова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Новосельцы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Елена Филиппова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1881
Сын: Иосиф Филиппов
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1884
Сын: Пётр Филиппов
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1886
Сын: Семён Филиппов
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1889
Дочь: Евфросиния Иоаннова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1891
Дочь: Гликерия Филиппова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1894
Сын: Иван Филиппов
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1897
Дочь: Матрона Филиппова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Иванова
Смерть
03.04.1904
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.