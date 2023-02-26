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Иван Прохоров

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Место рождения

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.09.1832

Дата смерти

08.04.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1832

Отец: Прохор Никифоров

Мать: Варвара Иосифова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1853

Жена: Анастасия Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1855

Сын: Харитон Иоаннов

Мать ребёнка: Анастасия Филиппова

д.Цурково
Рождение ребёнка
06.01.1857

Сын: Филипп Иванов

Мать ребёнка: Анастасия Филиппова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.04.1858
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Титенкова Анна Иванова

Мать ребёнка: Анастасия Филиппова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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