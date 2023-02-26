Иван Прохоров
Место рожденияд.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.09.1832
Дата смерти08.04.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1832
Отец: Прохор Никифоров
Мать: Варвара Иосифова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1853
Жена: Анастасия Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1855
Сын: Харитон Иоаннов
Мать ребёнка: Анастасия Филиппова
д.Цурково
Рождение ребёнка
06.01.1857
Сын: Филипп Иванов
Мать ребёнка: Анастасия Филиппова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.04.1858
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Титенкова Анна Иванова
Мать ребёнка: Анастасия Филиппова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.