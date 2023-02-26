Варвара Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1820

Дочь: Анна Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Никифоров

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Дария Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Никифоров

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1832

Сын: Иван Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Никифоров

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1835

Сын: Прохор Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Никифоров

д.Цурково
Рождение ребёнка
26.06.1837

Дочь: Агрипина Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Никифоров

д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1839

Дочь: Екатерина Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Никифоров

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евфимия Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Никифоров

Смерть
Неизвестно
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