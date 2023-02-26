Варвара Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1820
Дочь: Анна Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Никифоров
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Дария Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Никифоров
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1832
Сын: Иван Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Никифоров
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1835
Сын: Прохор Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Никифоров
д.Цурково
Рождение ребёнка
26.06.1837
Дочь: Агрипина Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Никифоров
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1839
Дочь: Екатерина Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Никифоров
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евфимия Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Никифоров
Смерть
Неизвестно