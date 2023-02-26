Дария Прохорова
Место рожденияд.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смерти13.01.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Прохор Никифоров
Мать: Варвара Иосифова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1845
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1847
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров
д.Цурково
Рождение ребёнка
23.10.1848
Сын: Белоусов Яков Леонов
Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров
Рождение ребёнка
20.02.1854
Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров
д.Цурково
Рождение ребёнка
13.07.1856
Сын: Белоусов Василий Леонтиев
Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров
д.Цурково
Рождение ребёнка
07.11.1858
Дочь: Матрона Леонтиева
Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров
Рождение ребёнка
26.01.1861
Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Секуненкова Ефимия (Леонтьева)
Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров
Рождение ребёнка
1865
Сын: Галактион (Иродион) Леонтиев
Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Параскева Леонтиева
Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров
Смерть
13.01.1904
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.