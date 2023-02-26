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Дария Прохорова

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Место рождения

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

13.01.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Прохор Никифоров

Мать: Варвара Иосифова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1845

Муж: Белоусов Леонтий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1847

Дочь: Параскева ст

Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров

д.Цурково
Рождение ребёнка
23.10.1848

Сын: Белоусов Яков Леонов

Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Белоусов Андрей Леонтиев

Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров

Рождение ребёнка
20.02.1854

Сын: Белоусов Тимофей Леонов

Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров

д.Цурково
Рождение ребёнка
13.07.1856

Сын: Белоусов Василий Леонтиев

Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров

д.Цурково
Рождение ребёнка
07.11.1858

Дочь: Матрона Леонтиева

Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1861

Сын: Белоусов Иван Леонтиев

Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Секуненкова Ефимия (Леонтьева)

Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Галактион (Иродион) Леонтиев

Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Параскева Леонтиева

Отец ребёнка: Белоусов Леонтий Петров

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
13.01.1904
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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