Секуненкова Ефимия (Леонтьева)
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Белоусов Леонтий Петров
Мать: Дария Прохорова
Бракосочетание
11.02.1881
Муж: Пётр Михеев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1882
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1883
Дочь: (Секуненкова) Мария Саввина
Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров
Рождение ребёнка
13.01.1886
Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров
Рождение ребёнка
13.06.1887
Дочь: (Секуненкова) Агрипина Савельевна
Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров
Рождение ребёнка
08.03.1891
Дочь: (Секуненкова) Анастасия Саввина
Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров
Рождение ребёнка
18.06.1894
Сын: Секуненков (Сикуненко) Иван (Савельевич)
Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров
Рождение ребёнка
27.07.1897
Сын: Секуненков Никанор (Саввин)
Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров
Рождение ребёнка
20.03.1900
Дочь: (Секуненкова) Дария Савельева
Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров
Смерть
Неизвестно