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Секуненкова Ефимия (Леонтьева)

Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Белоусов Леонтий Петров

Мать: Дария Прохорова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.02.1881

Муж: Пётр Михеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1882

Муж: Секуненков Савва Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1883

Дочь: (Секуненкова) Мария Саввина

Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1886

Сын: Секуненков Павел Саввин

Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1887

Дочь: (Секуненкова) Агрипина Савельевна

Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1891

Дочь: (Секуненкова) Анастасия Саввина

Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1894

Сын: Секуненков (Сикуненко) Иван (Савельевич)

Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1897

Сын: Секуненков Никанор (Саввин)

Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1900

Дочь: (Секуненкова) Дария Савельева

Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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