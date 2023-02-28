Секуненков Савва Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСекуненков Савва Никифоров

Секуненков Савва Никифоров

avatar

Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Никифор Демидов

Мать: Пелагея Егорова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1872

Жена: Секуненкова Мария (Евсигнеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1873

Сын: Секуненков Иван ст

Мать ребёнка: Секуненкова Мария (Евсигнеева)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Секуненков Иван Савельев

Мать ребёнка: Секуненкова Мария (Евсигнеева)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1880

Дочь: Параскева Саввина

Мать ребёнка: Секуненкова Мария (Евсигнеева)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1881
рядовой
Бракосочетание
17.05.1882

Жена: Секуненкова Ефимия (Леонтьева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1883

Дочь: Мария Саввина

Мать ребёнка: Секуненкова Ефимия (Леонтьева)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1886

Сын: Секуненков Павел Саввин

Мать ребёнка: Секуненкова Ефимия (Леонтьева)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1887

Дочь: Агрипина Савельевна

Мать ребёнка: Секуненкова Ефимия (Леонтьева)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1891

Дочь: Анастасия Саввина

Мать ребёнка: Секуненкова Ефимия (Леонтьева)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1894

Сын: Секуненков (сикуненко) Иван (Савельевич)

Мать ребёнка: Секуненкова Ефимия (Леонтьева)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1897

Сын: Секуненков Никанор (Саввин)

Мать ребёнка: Секуненкова Ефимия (Леонтьева)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1900

Дочь: Дария Савельева

Мать ребёнка: Секуненкова Ефимия (Леонтьева)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close