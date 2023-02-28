Секуненков Савва Никифоров
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Никифор Демидов
Мать: Пелагея Егорова
Бракосочетание
22.10.1872
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1873
Сын: Секуненков Иван ст
Мать ребёнка: Секуненкова Мария (Евсигнеева)
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Секуненкова Мария (Евсигнеева)
Рождение ребёнка
25.10.1880
Дочь: Параскева Саввина
Мать ребёнка: Секуненкова Мария (Евсигнеева)
Военная служба
1881
рядовой
Бракосочетание
17.05.1882
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1883
Дочь: Мария Саввина
Мать ребёнка: Секуненкова Ефимия (Леонтьева)
Рождение ребёнка
13.01.1886
Мать ребёнка: Секуненкова Ефимия (Леонтьева)
Рождение ребёнка
13.06.1887
Дочь: Агрипина Савельевна
Мать ребёнка: Секуненкова Ефимия (Леонтьева)
Рождение ребёнка
08.03.1891
Дочь: Анастасия Саввина
Мать ребёнка: Секуненкова Ефимия (Леонтьева)
Рождение ребёнка
18.06.1894
Сын: Секуненков (сикуненко) Иван (Савельевич)
Мать ребёнка: Секуненкова Ефимия (Леонтьева)
Рождение ребёнка
27.07.1897
Сын: Секуненков Никанор (Саввин)
Мать ребёнка: Секуненкова Ефимия (Леонтьева)
Рождение ребёнка
20.03.1900
Дочь: Дария Савельева
Мать ребёнка: Секуненкова Ефимия (Леонтьева)
Смерть
Неизвестно