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Секуненков Иван Савельев

Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Секуненков Савва Никифоров

Мать: Секуненкова Мария (Евсигнеева)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1899

Жена: Секуненкова Ирина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1900

Сын: Секуненков Пётр Иванов

Мать ребёнка: Секуненкова Ирина Иванова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Фёкла Иоаннова

Мать ребёнка: Секуненкова Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно
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