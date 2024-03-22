Секуненков Иван Савельев
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
31.01.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1900
Мать ребёнка: Секуненкова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Фёкла Иоаннова
Мать ребёнка: Секуненкова Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно