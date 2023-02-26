Секуненкова Мария (Евсигнеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секуненкова Мария (Евсигнеева)

Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

29.08.1881

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Евсигней (Филимонов)

Мать: Евдокия Трофимова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.10.1872

Муж: Секуненков Савва Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1873

Сын: Секуненков Иван ст

Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Секуненков Иван Савельев

Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1880

Дочь: (Секуненкова) Параскева Саввина

Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
29.08.1881
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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