Секуненкова Мария (Евсигнеева)
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти29.08.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Евсигней (Филимонов)
Мать: Евдокия Трофимова
Бракосочетание
22.10.1872
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1873
Сын: Секуненков Иван ст
Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров
Рождение ребёнка
25.10.1880
Дочь: (Секуненкова) Параскева Саввина
Отец ребёнка: Секуненков Савва Никифоров
Смерть
29.08.1881
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно