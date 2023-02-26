Евдокия Трофимова
Место рожденияд.Титы
Дата рождения1829
Дата смерти28.10.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Титы
Бракосочетание
18.08.1846
Муж: Евсигней (Филимонов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.09.1848
Дочь: Фёкла Евсигнеева
Отец ребёнка: Евсигней (Филимонов)
Рождение ребёнка
12.07.1852
Сын: Гавриил Евсигнеев
Отец ребёнка: Евсигней (Филимонов)
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Секуненкова Мария (Евсигнеева)
Отец ребёнка: Евсигней (Филимонов)
Рождение ребёнка
20.08.1860
Сын: Фадей Евсигнеев
Отец ребёнка: Евсигней (Филимонов)
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Анна Евсигнеева
Отец ребёнка: Евсигней (Филимонов)
Смерть
28.10.1887