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Евдокия Трофимова

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Место рождения

д.Титы

Дата рождения

1829

Дата смерти

28.10.1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Титы
Бракосочетание
18.08.1846

Муж: Евсигней (Филимонов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.09.1848

Дочь: Фёкла Евсигнеева

Отец ребёнка: Евсигней (Филимонов)

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1852

Сын: Гавриил Евсигнеев

Отец ребёнка: Евсигней (Филимонов)

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Секуненкова Мария (Евсигнеева)

Отец ребёнка: Евсигней (Филимонов)

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1860

Сын: Фадей Евсигнеев

Отец ребёнка: Евсигней (Филимонов)

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Анна Евсигнеева

Отец ребёнка: Евсигней (Филимонов)

Смерть
28.10.1887
Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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