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Секуненкова Ирина Иванова

Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Богдан

Мать: ?

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1899

Муж: Секуненков Иван Савельев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1900

Сын: Секуненков Пётр Иванов

Отец ребёнка: Секуненков Иван Савельев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Фёкла Иоаннова

Отец ребёнка: Секуненков Иван Савельев

Смерть
Неизвестно
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