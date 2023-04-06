Пелагея Егорова
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти09.02.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.06.1837
Муж: Никифор Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1843
Сын: Семён Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Демидов
Рождение ребёнка
До 1851
Сын: Георгий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Демидов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Секуненков Савва Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Демидов
Рождение ребёнка
17.03.1862
Дочь: Бориснева Дария Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Демидов
Смерть
09.02.1871