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Пелагея Егорова

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

09.02.1871

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: ?

Мать: ?

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.06.1837

Муж: Никифор Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1843

Сын: Семён Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Демидов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1851

Сын: Георгий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Демидов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Секуненков Савва Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Демидов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1862

Дочь: Бориснева Дария Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Демидов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
09.02.1871
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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