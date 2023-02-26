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Никифор Демидов

Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1812

Дата смерти

28.06.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Демид

Мать: ?

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.06.1837

Жена: Пелагея Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1843

Сын: Семён Никифоров

Мать ребёнка: Пелагея Егорова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1851

Сын: Георгий Никифоров

Мать ребёнка: Пелагея Егорова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Секуненков Савва Никифоров

Мать ребёнка: Пелагея Егорова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1862

Дочь: Бориснева Дария Никифорова

Мать ребёнка: Пелагея Егорова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
28.06.1879
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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