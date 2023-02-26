Никифор Демидов
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти28.06.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.06.1837
Жена: Пелагея Егорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1843
Сын: Семён Никифоров
Мать ребёнка: Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
До 1851
Сын: Георгий Никифоров
Мать ребёнка: Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Секуненков Савва Никифоров
Мать ребёнка: Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
17.03.1862
Дочь: Бориснева Дария Никифорова
Мать ребёнка: Пелагея Егорова
Смерть
28.06.1879
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно