Белоусов Иван Леонтиев
Место рождения
Дата рождения26.01.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1861
Отец: Белоусов Леонтий Петров
Мать: Дария Прохорова
Бракосочетание
12.10.1880
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1882
Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
12.04.1885
Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
21.12.1887
Сын: Белоусов Пётр Иванов
Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Тихонова
Военная служба
1887
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
08.01.1891
Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
30.07.1893
Сын: Белоусов Иван Иванов
Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
26.09.1895
Дочь: Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
08.04.1898
Дочь: Акилина Иоаннова
Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
01.04.1901
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
26.07.1904
Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Тихонова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно