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Белоусов Иван Леонтиев

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Место рождения

Титовщина

Дата рождения

26.01.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1861

Отец: Белоусов Леонтий Петров

Мать: Дария Прохорова

Бракосочетание
12.10.1880

Жена: Белоусова Евдокия Тихонова

Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1882

Сын: Белоусов Стефан Иванов

Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Тихонова

Рождение ребёнка
12.04.1885

Сын: Белоусов Мартин Иоаннов

Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Тихонова

Рождение ребёнка
21.12.1887

Сын: Белоусов Пётр Иванов

Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Тихонова

Военная служба
1887
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
08.01.1891

Сын: Белоусов Филипп Иванов

Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Тихонова

Рождение ребёнка
30.07.1893

Сын: Белоусов Иван Иванов

Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Тихонова

Рождение ребёнка
26.09.1895

Дочь: Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Тихонова

Рождение ребёнка
08.04.1898

Дочь: Акилина Иоаннова

Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Тихонова

Рождение ребёнка
01.04.1901

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Тихонова

Рождение ребёнка
26.07.1904

Сын: Белоусов Николай Иоаннов

Мать ребёнка: Белоусова Евдокия Тихонова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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