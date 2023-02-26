Белоусова Евдокия Тихонова
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Сенюшкин Тихон Иванов
Мать: Евдокия (Иванова)
Бракосочетание
12.10.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1882
Отец ребёнка: Белоусов Иван Леонтиев
Рождение ребёнка
12.04.1885
Отец ребёнка: Белоусов Иван Леонтиев
Рождение ребёнка
21.12.1887
Сын: Белоусов Пётр Иванов
Отец ребёнка: Белоусов Иван Леонтиев
Рождение ребёнка
08.01.1891
Отец ребёнка: Белоусов Иван Леонтиев
Рождение ребёнка
30.07.1893
Сын: Белоусов Иван Иванов
Отец ребёнка: Белоусов Иван Леонтиев
Рождение ребёнка
26.09.1895
Дочь: (Белоусова) Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Белоусов Иван Леонтиев
Рождение ребёнка
08.04.1898
Дочь: (Белоусова) Акилина Иоаннова
Отец ребёнка: Белоусов Иван Леонтиев
Рождение ребёнка
01.04.1901
Дочь: (Белоусова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Белоусов Иван Леонтиев
Рождение ребёнка
26.07.1904
Отец ребёнка: Белоусов Иван Леонтиев
Смерть
Неизвестно