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Белоусова Евдокия Тихонова

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Сенюшкин Тихон Иванов

Мать: Евдокия (Иванова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.10.1880

Муж: Белоусов Иван Леонтиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1882

Сын: Белоусов Стефан Иванов

Отец ребёнка: Белоусов Иван Леонтиев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.04.1885

Сын: Белоусов Мартин Иоаннов

Отец ребёнка: Белоусов Иван Леонтиев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1887

Сын: Белоусов Пётр Иванов

Отец ребёнка: Белоусов Иван Леонтиев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1891

Сын: Белоусов Филипп Иванов

Отец ребёнка: Белоусов Иван Леонтиев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1893

Сын: Белоусов Иван Иванов

Отец ребёнка: Белоусов Иван Леонтиев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1895

Дочь: (Белоусова) Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Белоусов Иван Леонтиев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.04.1898

Дочь: (Белоусова) Акилина Иоаннова

Отец ребёнка: Белоусов Иван Леонтиев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1901

Дочь: (Белоусова) Мария Иванова

Отец ребёнка: Белоусов Иван Леонтиев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1904

Сын: Белоусов Николай Иоаннов

Отец ребёнка: Белоусов Иван Леонтиев

Смерть
Неизвестно

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