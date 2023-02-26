Евдокия (Иванова)
Место рожденияд.Попкова Торопецкого уезда Псковской губ.
Дата рождения1831
Дата смерти21.08.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Попкова Торопецкого уезда Псковской губ.
Бракосочетание
15.10.1854
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
21.10.1855
Дочь: Юрченкова Параскева Тихонова
Отец ребёнка: Сенюшкин Тихон Иванов
Рождение ребёнка
14.06.1858
Дочь: Чибисова Агрипина Тихонова
Отец ребёнка: Сенюшкин Тихон Иванов
Рождение ребёнка
24.03.1860
Отец ребёнка: Сенюшкин Тихон Иванов
Рождение ребёнка
07.02.1862
Дочь: Груздова Агафия Тихонова
Отец ребёнка: Сенюшкин Тихон Иванов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Белоусова Евдокия Тихонова
Отец ребёнка: Сенюшкин Тихон Иванов
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Ефимия Тихонова
Отец ребёнка: Сенюшкин Тихон Иванов
Рождение ребёнка
29.05.1871
Дочь: Фёкла Тихонова
Отец ребёнка: Сенюшкин Тихон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
21.08.1895
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище