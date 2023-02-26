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Евдокия (Иванова)

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Место рождения

д.Попкова Торопецкого уезда Псковской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

21.08.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Попкова Торопецкого уезда Псковской губ.
Бракосочетание
15.10.1854

Муж: Сенюшкин Тихон Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
21.10.1855

Дочь: Юрченкова Параскева Тихонова

Отец ребёнка: Сенюшкин Тихон Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1858

Дочь: Чибисова Агрипина Тихонова

Отец ребёнка: Сенюшкин Тихон Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1860

Сын: Сенюшкин Гавриил Тихонов

Отец ребёнка: Сенюшкин Тихон Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1862

Дочь: Груздова Агафия Тихонова

Отец ребёнка: Сенюшкин Тихон Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Белоусова Евдокия Тихонова

Отец ребёнка: Сенюшкин Тихон Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Ефимия Тихонова

Отец ребёнка: Сенюшкин Тихон Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1871

Дочь: Фёкла Тихонова

Отец ребёнка: Сенюшкин Тихон Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
21.08.1895
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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