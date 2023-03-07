Юрченкова (Сенюшкина) Параскева Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченкова (Сенюшкина) Параскева Тихонова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

21.10.1855

Дата смерти

11.04.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1855

Отец: Сенюшкин Тихон Иванов

Мать: Евдокия (Иванова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.01.1873

Муж: Юрченков Антоний Устинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.06.1874

Дочь: Агрипина Антонова

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1875

Дочь: Солодкая Наталия Антонова

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1877

Дочь: Ксения Антонова

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1878

Сын: Юрченков Андрей ст.

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1880

Сын: Юрченков Федосий Антониев

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1881

Дочь: Акилина Антонова

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1882

Сын: Юрченков Андрей Антонов

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1884

Сын: Юрченков Игнатий Антонов

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1886

Сын: Юрченков Илья Антонов

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1888

Сын: Юрченков Александр Антониев

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1890

Сын: Юрченков Дмитрий Антониев

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1891

Дочь: Солоиония Антониева

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1891

Дочь: Евдокия Антониева

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1892

Сын: Юрченков Стефан Антонов

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1893

Дочь: Мелания Антониева

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1893

Дочь: Анастасия Антониева

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
11.04.1895
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от родов
Рождение ребёнка
12.04.1895

Дочь: Мария Антонова

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Дедовском кладбище
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