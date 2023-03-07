Юрченкова (Сенюшкина) Параскева Тихонова
Место рождения
Дата рождения21.10.1855
Дата смерти11.04.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Сенюшкин Тихон Иванов
Мать: Евдокия (Иванова)
Дочь: Агрипина Антонова
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Дочь: Солодкая Наталия Антонова
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Дочь: Ксения Антонова
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Сын: Юрченков Андрей ст.
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Сын: Юрченков Федосий Антониев
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Дочь: Акилина Антонова
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Сын: Юрченков Александр Антониев
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Сын: Юрченков Дмитрий Антониев
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Дочь: Солоиония Антониева
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Дочь: Евдокия Антониева
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Дочь: Мелания Антониева
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Дочь: Анастасия Антониева
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Дочь: Мария Антонова
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов