Сенюшкин Тихон Иванов
Место рождения
Дата рождения17.06.1830
Дата смерти30.04.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1830
Отец: Иван (Федосов)
Мать: Мелания Титова
Рождение ребёнка
До 1852
Сын: Сенюшкин Нил Тихонов
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
15.10.1854
Жена: Евдокия (Иванова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
21.10.1855
Дочь: Юрченкова Параскева Тихонова
Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)
Рождение ребёнка
14.06.1858
Дочь: Чибисова Агрипина Тихонова
Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)
Рождение ребёнка
24.03.1860
Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)
Рождение ребёнка
07.02.1862
Дочь: Груздова Агафия Тихонова
Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Белоусова Евдокия Тихонова
Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Ефимия Тихонова
Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)
Рождение ребёнка
29.05.1871
Дочь: Фёкла Тихонова
Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
30.04.1903