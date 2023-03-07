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Сенюшкин Тихон Иванов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.06.1830

Дата смерти

30.04.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1830

Отец: Иван (Федосов)

Мать: Мелания Титова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Сенюшкин Нил Тихонов

Мать ребёнка: ?

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.10.1854

Жена: Евдокия (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
21.10.1855

Дочь: Юрченкова Параскева Тихонова

Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1858

Дочь: Чибисова Агрипина Тихонова

Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1860

Сын: Сенюшкин Гавриил Тихонов

Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1862

Дочь: Груздова Агафия Тихонова

Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Белоусова Евдокия Тихонова

Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Ефимия Тихонова

Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1871

Дочь: Фёкла Тихонова

Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
30.04.1903
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
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