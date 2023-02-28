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Мелания Титова

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

До 1883

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: Тит Васильев

Мать: Мария Иванова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.05.1821

Муж: Иван (Федосов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.03.1825

Сын: Илларион Иванов

Отец ребёнка: Иван (Федосов)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Гордий (Гордей) Иванов

Отец ребёнка: Иван (Федосов)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1830

Сын: Сенюшкин Тихон Иванов

Отец ребёнка: Иван (Федосов)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1836

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван (Федосов)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1839

Дочь: Дария Иоаннова

Отец ребёнка: Иван (Федосов)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Игнатий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван (Федосов)

Рождение ребёнка
15.11.1842

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван (Федосов)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1846

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван (Федосов)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1883
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