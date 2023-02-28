Мелания Титова
Место рождения
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиДо 1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: Тит Васильев
Мать: Мария Иванова
Бракосочетание
08.05.1821
Муж: Иван (Федосов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.03.1825
Сын: Илларион Иванов
Отец ребёнка: Иван (Федосов)
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Иван (Федосов)
Рождение ребёнка
17.06.1830
Отец ребёнка: Иван (Федосов)
Рождение ребёнка
01.09.1836
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван (Федосов)
Рождение ребёнка
12.03.1839
Дочь: Дария Иоаннова
Отец ребёнка: Иван (Федосов)
Рождение ребёнка
1841
Сын: Игнатий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван (Федосов)
Рождение ребёнка
15.11.1842
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван (Федосов)
Рождение ребёнка
05.10.1846
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван (Федосов)
Смерть
До 1883