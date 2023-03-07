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Иван (Федосов)

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

17.04.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: Федот (Феофилакт) Семёнов

Мать: Пелагия Евдокимова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.05.1821

Жена: Мелания Титова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.03.1825

Сын: Илларион Иванов

Мать ребёнка: Мелания Титова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Гордий (Гордей) Иванов

Мать ребёнка: Мелания Титова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1830

Сын: Сенюшкин Тихон Иванов

Мать ребёнка: Мелания Титова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1836

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Мелания Титова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1839

Дочь: Дария Иоаннова

Мать ребёнка: Мелания Титова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Игнатий Иоаннов

Мать ребёнка: Мелания Титова

Рождение ребёнка
15.11.1842

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Мелания Титова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1846

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Мелания Титова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
17.04.1883
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
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