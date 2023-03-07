Иван (Федосов)
Место рождения
Дата рожденияДо 1804
Дата смерти17.04.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: Федот (Феофилакт) Семёнов
Мать: Пелагия Евдокимова
Бракосочетание
08.05.1821
Жена: Мелания Титова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.03.1825
Сын: Илларион Иванов
Мать ребёнка: Мелания Титова
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Мелания Титова
Рождение ребёнка
17.06.1830
Мать ребёнка: Мелания Титова
Рождение ребёнка
01.09.1836
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Мелания Титова
Рождение ребёнка
12.03.1839
Дочь: Дария Иоаннова
Мать ребёнка: Мелания Титова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Игнатий Иоаннов
Мать ребёнка: Мелания Титова
Рождение ребёнка
15.11.1842
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Мелания Титова
Рождение ребёнка
05.10.1846
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Мелания Титова
Смерть
17.04.1883