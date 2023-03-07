Екатерина Иванова
Место рождения
Дата рождения15.11.1842
Дата смерти23.02.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1842
Отец: Иван (Федосов)
Мать: Мелания Титова
Бракосочетание
16.07.1861
Муж: Корнилий Прокофьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Елена Корнилова
Отец ребёнка: Корнилий Прокофьев
Рождение ребёнка
06.01.1876
Сын: Филипп Корнилиев
Отец ребёнка: Корнилий Прокофьев
Рождение ребёнка
31.03.1880
Сын: Тит (Борисов по крёстному)
Отец ребёнка: Корнилий Прокофьев
Рождение ребёнка
29.11.1883
Дочь: Варвара Корнилова
Отец ребёнка: Корнилий Прокофьев
Смерть
23.02.1890