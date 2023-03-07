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Екатерина Иванова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.11.1842

Дата смерти

23.02.1890

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1842

Отец: Иван (Федосов)

Мать: Мелания Титова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.07.1861

Муж: Корнилий Прокофьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Елена Корнилова

Отец ребёнка: Корнилий Прокофьев

Рождение ребёнка
06.01.1876

Сын: Филипп Корнилиев

Отец ребёнка: Корнилий Прокофьев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1880

Сын: Тит (Борисов по крёстному)

Отец ребёнка: Корнилий Прокофьев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1883

Дочь: Варвара Корнилова

Отец ребёнка: Корнилий Прокофьев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
23.02.1890
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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