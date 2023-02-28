Филипп Корнилиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилипп Корнилиев

Филипп Корнилиев

avatar

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

06.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1876

Отец: Корнилий Прокофьев

Мать: Екатерина Иванова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.06.1908

Жена: Марфа (Георгиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1908

Дочь: Татьяна Филиппова

Мать ребёнка: Марфа (Георгиева)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close