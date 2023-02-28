Филипп Корнилиев
Место рождения
Дата рождения06.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1876
Отец: Корнилий Прокофьев
Мать: Екатерина Иванова
Бракосочетание
02.06.1908
Жена: Марфа (Георгиева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1908
Дочь: Татьяна Филиппова
Мать ребёнка: Марфа (Георгиева)
Смерть
Неизвестно