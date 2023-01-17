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Марфа (Георгиева)

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.08.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1871

Отец: Егор Никифоров

Мать: Акилина Ефимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.10.1891

Муж: Илья (Стефанов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Матрона Ильина

Отец ребёнка: Илья (Стефанов)

Рождение ребёнка
06.08.1897

Сын: Лаврентий ильин

Отец ребёнка: Илья (Стефанов)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1899

Дочь: Феодосия Ильина

Отец ребёнка: Илья (Стефанов)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1902

Дочь: Ефросиния Ильина

Отец ребёнка: Илья (Стефанов)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.06.1908

Муж: Филипп Корнилиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1908

Дочь: Татьяна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Корнилиев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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