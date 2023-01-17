Марфа (Георгиева)
Место рождения
Дата рождения26.08.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1871
Отец: Егор Никифоров
Мать: Акилина Ефимова
Бракосочетание
20.10.1891
Муж: Илья (Стефанов)
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Матрона Ильина
Отец ребёнка: Илья (Стефанов)
Рождение ребёнка
06.08.1897
Сын: Лаврентий ильин
Отец ребёнка: Илья (Стефанов)
Рождение ребёнка
20.03.1899
Дочь: Феодосия Ильина
Отец ребёнка: Илья (Стефанов)
Рождение ребёнка
08.02.1902
Дочь: Ефросиния Ильина
Отец ребёнка: Илья (Стефанов)
Бракосочетание
02.06.1908
Муж: Филипп Корнилиев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1908
Дочь: Татьяна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Корнилиев
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно