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Илья (Стефанов)

Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Тихон Ульянов

Мать: Евдокия Александрова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.10.1891

Жена: Марфа (Георгиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Матрона Ильина

Мать ребёнка: Марфа (Георгиева)

Рождение ребёнка
06.08.1897

Сын: Лаврентий ильин

Мать ребёнка: Марфа (Георгиева)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1899

Дочь: Феодосия Ильина

Мать ребёнка: Марфа (Георгиева)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1902

Дочь: Ефросиния Ильина

Мать ребёнка: Марфа (Георгиева)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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