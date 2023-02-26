Илья (Стефанов)
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Тихон Ульянов
Мать: Евдокия Александрова
Бракосочетание
20.10.1891
Жена: Марфа (Георгиева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Матрона Ильина
Мать ребёнка: Марфа (Георгиева)
Рождение ребёнка
06.08.1897
Сын: Лаврентий ильин
Мать ребёнка: Марфа (Георгиева)
Рождение ребёнка
20.03.1899
Дочь: Феодосия Ильина
Мать ребёнка: Марфа (Георгиева)
Рождение ребёнка
08.02.1902
Дочь: Ефросиния Ильина
Мать ребёнка: Марфа (Георгиева)
Смерть
Неизвестно