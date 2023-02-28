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Тихон Ульянов

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

13.06.1844

Дата смерти

21.10.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1844

Отец: Ульян Стефанов

Мать: Татьяна (Иванова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Илья (Стефанов)

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Даниил Тихонов

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Порфирий (Парфен) Тихонов

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Яков Тихонов

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
01.08.1874

Сын: Матвей Тихонов

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1876

Дочь: Мария Тихонова

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1879

Дочь: Акилина Тихонова

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Мавра Тихонова

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
26.03.1885

Дочь: Матрона Тихонова

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1887

Сын: Прокопий Тихонов

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1890

Сын: Косьма Тихонов

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
21.10.1901
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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