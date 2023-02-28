Тихон Ульянов
Место рождения
Дата рождения13.06.1844
Дата смерти21.10.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1844
Отец: Ульян Стефанов
Мать: Татьяна (Иванова)
Рождение ребёнка
1865
Сын: Илья (Стефанов)
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
1869
Сын: Даниил Тихонов
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Порфирий (Парфен) Тихонов
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
1873
Сын: Яков Тихонов
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
01.08.1874
Сын: Матвей Тихонов
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
15.07.1876
Дочь: Мария Тихонова
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
01.06.1879
Дочь: Акилина Тихонова
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Мавра Тихонова
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
26.03.1885
Дочь: Матрона Тихонова
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
22.02.1887
Сын: Прокопий Тихонов
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
30.06.1890
Сын: Косьма Тихонов
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Смерть
21.10.1901
Причина смерти: от натуральной