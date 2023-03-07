Ульян Стефанов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти08.09.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1821
Жена: Татьяна (Иванова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.08.1824
Сын: Евтихий Ульянов
Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрона Ульянова
Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Авдей Ульянов
Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)
Рождение ребёнка
21.07.1831
Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)
Рождение ребёнка
09.03.1834
Дочь: Дария Ульянова
Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)
Рождение ребёнка
До 1835
Дочь: Агафия Ульянова
Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)
Рождение ребёнка
25.01.1836
Дочь: Анна Ульянова
Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)
Рождение ребёнка
10.06.1839
Дочь: Акилина Ульянова
Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анисия Ульянова
Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)
Рождение ребёнка
13.06.1844
Сын: Тихон Ульянов
Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)
Рождение ребёнка
13.03.1847
Сын: Яков Ульянов
Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Овсянкина Мария (Иванова)
Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)
Смерть
08.09.1874
д.Титы
Рождение ребёнка
До 1875
Дочь: Евдокия Ульянова
Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область