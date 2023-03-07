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Ульян Стефанов

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1803

Дата смерти

08.09.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: ?

Мать: ?

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.02.1821

Жена: Татьяна (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.08.1824

Сын: Евтихий Ульянов

Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона Ульянова

Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)

Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Авдей Ульянов

Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1831

Сын: Титенков Ермолай Ульянов

Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1834

Дочь: Дария Ульянова

Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1835

Дочь: Агафия Ульянова

Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1836

Дочь: Анна Ульянова

Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1839

Дочь: Акилина Ульянова

Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анисия Ульянова

Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1844

Сын: Тихон Ульянов

Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1847

Сын: Яков Ульянов

Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Овсянкина Мария (Иванова)

Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
08.09.1874
д.Титы
Рождение ребёнка
До 1875

Дочь: Евдокия Ульянова

Мать ребёнка: Татьяна (Иванова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
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