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Овсянкина Мария (Иванова)

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Ульян Стефанов

Мать: Татьяна (Иванова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1890

Муж: Овсянкин Тимофей Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1891

Сын: Овсянкин Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Овсянкин Тимофей Игнатов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1893

Сын: Овсянкин Стефан Тимофеев

Отец ребёнка: Овсянкин Тимофей Игнатов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1896

Сын: Овсянкин Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Овсянкин Тимофей Игнатов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1900

Сын: Овсянкин Пётр Тимофеев

Отец ребёнка: Овсянкин Тимофей Игнатов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1902

Дочь: Васса Тимофеева

Отец ребёнка: Овсянкин Тимофей Игнатов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1905

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Овсянкин Тимофей Игнатов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.02.1914

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Овсянкин Тимофей Игнатов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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