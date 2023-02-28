Овсянкин Тимофей Игнатов
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
31.01.1890
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1891
Сын: Овсянкин Алексей Тимофеев
Мать ребёнка: Овсянкина Мария (Иванова)
Рождение ребёнка
04.08.1893
Мать ребёнка: Овсянкина Мария (Иванова)
Рождение ребёнка
18.07.1896
Мать ребёнка: Овсянкина Мария (Иванова)
Рождение ребёнка
14.01.1900
Мать ребёнка: Овсянкина Мария (Иванова)
Рождение ребёнка
14.08.1902
Дочь: Васса Тимофеева
Мать ребёнка: Овсянкина Мария (Иванова)
Рождение ребёнка
04.08.1905
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Овсянкина Мария (Иванова)
Рождение ребёнка
26.02.1914
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Овсянкина Мария (Иванова)
Смерть
Неизвестно