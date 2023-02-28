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Овсянкин Тимофей Игнатов

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Овсянкин Игнатий Федосов

Мать: Овсянкина Феодосия Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1890

Жена: Овсянкина Мария (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1891

Сын: Овсянкин Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Овсянкина Мария (Иванова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1893

Сын: Овсянкин Стефан Тимофеев

Мать ребёнка: Овсянкина Мария (Иванова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1896

Сын: Овсянкин Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Овсянкина Мария (Иванова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1900

Сын: Овсянкин Пётр Тимофеев

Мать ребёнка: Овсянкина Мария (Иванова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1902

Дочь: Васса Тимофеева

Мать ребёнка: Овсянкина Мария (Иванова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1905

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Овсянкина Мария (Иванова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.02.1914

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Овсянкина Мария (Иванова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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