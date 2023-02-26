Овсянкина Феодосия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянкина Феодосия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

11.12.1913

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Яков

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянкин Игнатий Федосов

Рождение ребёнка
1871

Сын: Овсянкин Тимофей Игнатов

Отец ребёнка: Овсянкин Игнатий Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1873

Дочь: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова

Отец ребёнка: Овсянкин Игнатий Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.12.1876

Дочь: (Овсянкина) Анна Игнатова

Отец ребёнка: Овсянкин Игнатий Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1879

Сын: Овсянкин Иоанн ст.

Отец ребёнка: Овсянкин Игнатий Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1882

Сын: Овсянкин Иоанн Игнатов

Отец ребёнка: Овсянкин Игнатий Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Параскева (Игнатова)

Отец ребёнка: Овсянкин Игнатий Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1886

Сын: Овсянкин Яков Игнатов

Отец ребёнка: Овсянкин Игнатий Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1887

Сын: Овсянкин Алексей Игнатов

Отец ребёнка: Овсянкин Игнатий Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1911

Дочь: (Овсянкина) Александра Игнатова

Отец ребёнка: Овсянкин Игнатий Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
11.12.1913
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

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