Овсянкина Феодосия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти11.12.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Овсянкин Игнатий Федосов
Рождение ребёнка
24.02.1873
Дочь: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова
Отец ребёнка: Овсянкин Игнатий Федосов
Рождение ребёнка
07.12.1876
Дочь: (Овсянкина) Анна Игнатова
Отец ребёнка: Овсянкин Игнатий Федосов
Рождение ребёнка
01.10.1879
Сын: Овсянкин Иоанн ст.
Отец ребёнка: Овсянкин Игнатий Федосов
Рождение ребёнка
20.02.1882
Отец ребёнка: Овсянкин Игнатий Федосов
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Параскева (Игнатова)
Отец ребёнка: Овсянкин Игнатий Федосов
Рождение ребёнка
20.03.1886
Отец ребёнка: Овсянкин Игнатий Федосов
Рождение ребёнка
01.10.1887
Отец ребёнка: Овсянкин Игнатий Федосов
Рождение ребёнка
22.04.1911
Дочь: (Овсянкина) Александра Игнатова
Отец ребёнка: Овсянкин Игнатий Федосов
Смерть
11.12.1913