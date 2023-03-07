Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова
Место рождения
Дата рождения24.02.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1873
Бракосочетание
31.01.1892
Муж: Морозов Нил Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1893
Сын: Морозов Иван Нилович
Отец ребёнка: Морозов Нил Иванов
Рождение ребёнка
17.03.1895
Отец ребёнка: Морозов Нил Иванов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1896
Дочь: Марфа Нилова
Отец ребёнка: Морозов Нил Иванов
Рождение ребёнка
21.02.1898
Отец ребёнка: Морозов Нил Иванов
Рождение ребёнка
02.06.1903
Дочь: Мария Нилова
Отец ребёнка: Морозов Нил Иванов
Рождение ребёнка
19.08.1905
Дочь: Анна Нилова
Отец ребёнка: Морозов Нил Иванов
Рождение ребёнка
03.11.1906
Отец ребёнка: Морозов Нил Иванов
Рождение ребёнка
21.02.1909
Отец ребёнка: Морозов Нил Иванов
Рождение ребёнка
03.12.1911
Дочь: Варвара Нилова
Отец ребёнка: Морозов Нил Иванов
Смерть
Неизвестно