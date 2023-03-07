Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

24.02.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1873

Отец: Овсянкин Игнатий Федосов

Мать: Овсянкина Феодосия Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Морозов Нил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1893

Сын: Морозов Иван Нилович

Отец ребёнка: Морозов Нил Иванов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1895

Сын: Морозов Алексей Нилов

Отец ребёнка: Морозов Нил Иванов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1896

Дочь: Марфа Нилова

Отец ребёнка: Морозов Нил Иванов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1898

Сын: Морозов Тимофей Нилов

Отец ребёнка: Морозов Нил Иванов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1903

Дочь: Мария Нилова

Отец ребёнка: Морозов Нил Иванов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1905

Дочь: Анна Нилова

Отец ребёнка: Морозов Нил Иванов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1906

Сын: Морозов Григорий Нилов

Отец ребёнка: Морозов Нил Иванов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1909

Сын: Морозов Василий Нилов

Отец ребёнка: Морозов Нил Иванов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1911

Дочь: Варвара Нилова

Отец ребёнка: Морозов Нил Иванов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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