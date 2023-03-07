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Овсянкин Игнатий Федосов

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

27.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1850

Отец: Овсянкин Федосий Захаров

Мать: Ефимия Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Овсянкин Тимофей Игнатов

Мать ребёнка: Овсянкина Феодосия Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1873

Дочь: Морозова Евдокия Игнатова

Мать ребёнка: Овсянкина Феодосия Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.12.1876

Дочь: Анна Игнатова

Мать ребёнка: Овсянкина Феодосия Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1879

Сын: Овсянкин Иоанн ст.

Мать ребёнка: Овсянкина Феодосия Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1882

Сын: Овсянкин Иоанн Игнатов

Мать ребёнка: Овсянкина Феодосия Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1886

Сын: Овсянкин Яков Игнатов

Мать ребёнка: Овсянкина Феодосия Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Параскева (Игнатова)

Мать ребёнка: Овсянкина Феодосия Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1887

Сын: Овсянкин Алексей Игнатов

Мать ребёнка: Овсянкина Феодосия Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1911

Дочь: Александра Игнатова

Мать ребёнка: Овсянкина Феодосия Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянкина Феодосия Яковлева

Смерть
Неизвестно
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