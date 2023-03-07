Овсянкин Игнатий Федосов
Место рождения
Дата рождения27.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1850
Отец: Овсянкин Федосий Захаров
Мать: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Овсянкина Феодосия Яковлева
Рождение ребёнка
24.02.1873
Дочь: Морозова Евдокия Игнатова
Мать ребёнка: Овсянкина Феодосия Яковлева
Рождение ребёнка
07.12.1876
Дочь: Анна Игнатова
Мать ребёнка: Овсянкина Феодосия Яковлева
Рождение ребёнка
01.10.1879
Сын: Овсянкин Иоанн ст.
Мать ребёнка: Овсянкина Феодосия Яковлева
Рождение ребёнка
20.02.1882
Мать ребёнка: Овсянкина Феодосия Яковлева
Рождение ребёнка
20.03.1886
Мать ребёнка: Овсянкина Феодосия Яковлева
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Параскева (Игнатова)
Мать ребёнка: Овсянкина Феодосия Яковлева
Рождение ребёнка
01.10.1887
Мать ребёнка: Овсянкина Феодосия Яковлева
Рождение ребёнка
22.04.1911
Дочь: Александра Игнатова
Мать ребёнка: Овсянкина Феодосия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно