Овсянкин Алексей Игнатов
Место рождения
Дата рождения01.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1887
Бракосочетание
27.01.1908
Жена: Овсянкина Анна Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1909
Мать ребёнка: Овсянкина Анна Иванова
Рождение ребёнка
23.11.1913
Мать ребёнка: Овсянкина Анна Иванова
Рождение ребёнка
20.12.1915
Мать ребёнка: Овсянкина Анна Иванова
Смерть
Неизвестно