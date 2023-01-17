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Овсянкин Алексей Игнатов

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

01.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1887

Отец: Овсянкин Игнатий Федосов

Мать: Овсянкина Феодосия Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1908

Жена: Овсянкина Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1909

Сын: Овсянкин Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Овсянкина Анна Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.11.1913

Сын: Овсянкин Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Овсянкина Анна Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1915

Сын: Овсянкин Павел Алексеев

Мать ребёнка: Овсянкина Анна Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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